Agorà San Sebastiano: arriva PAOLO CAIAZZO e il suo “Eppure sorrido- summer show”//20 luglio 2023

AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Seconda edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 22 giugno al 3 settembre 2023

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

Nell’arena di Agorà San Sebastiano arriva la comicità di Paolo Caiazzo con il suo “Eppure sorrido”, un summer show tutto da ridere. Prosegue anche la programmazione dei film che ad oggi ha registrato sempre il tutto esaurito. Imperdibili nei giorni a seguire le pellicole: “John Wick 4” con Keanu Reeves, “Il gatto con gli stivali 2” e “Dalìland”, protagonista Ben Kingsley.

L’ arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio II edizione ospita, giovedì 20 luglio alle 21,15, Paolo Caiazzo con il suo “Eppure sorrido – Summer Show” (biglietto 15 euro + 2 prev.). Monologhi storici dell’attore mescolati con altri nuovissimi legati alla stretta attualità ma anche musica, canzoni classiche rivisitate, sketch teatrali e tanti personaggi che il pubblico televisivo conosce bene come il mitico Tonino Cardamone.

“E’ la versione a maniche corte del mio StandUp Comedy contaminato da momenti musicali di Rosa Chiodo e sketch con Daniele Ciniglio. Due semplici parole come EPPURE e SORRIDO messe insieme hanno un forte significato e questo spettacolo vuole sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza del sorriso. Ne sono stato sempre convinto ma ultimamente ancora di più dopo aver incrociato un pensiero del filosofo Friedrich Shlegel: “L’ironia è utile perché aiuta a prendere la distanza dalle cose ed aiutarci a comprenderle”. Il non prendersi troppo sul serio quindi può aiutare ad affrontare meglio i momenti difficili, senza pensare poi che la risata è un antidolorifico naturale ed antidepressivo”, ha detto Paolo Caiazzo.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è anche tanto cinema. In programma: 21 luglio film John Wick 4 regia C. Stahelski; 22 luglio film Il gatto con gli stivali 2 regia J. Crawford; 23 luglio film Dalìland regia M. Harron e tanto altro.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: [email protected]

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Ufficio stampa: Enrica Buongiorno tel. 3288598396 [email protected]

PROGRAMMA Luglio 2023:

1 luglio film Il sol dell’avvenire regia N. Moretti

2 luglio evento Carlo Morelli

4 luglio film Il primo giorno della mia vita regia P. Genovese

5 luglio evento concerto “Nick The Nightfly 5et feat. Simona Bencini”

6 luglio evento spettacolo “Ciro Ceruti”

7 luglio film I tre moschettieri – D’Artagnan regia M. Bourboulon

8 luglio film Il talento di Mr. Crocrodile regia J. Gordon, W. Speck

9 luglio film Rapito regia M. Bellocchio

11 luglio film The whale regia D. Aronofsky

12 luglio film Gli spiriti dell’isola regia M. McDonagh

13 luglio evento Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo

14 luglio film Scordato regia R. Papaleo

15 luglio film Tramite amicizia regia A. Siani

16 luglio film Il ritorno di Casanova regia G. Salvatores

18 luglio film Fast X regia L. Leterrier

19 luglio film La quattordicesima domenica del tempo ordinario regia P. Avati

20 luglio evento spettacolo di Paolo Caiazzo

21 luglio film John Wick 4 regia C. Stahelski

22 luglio film Il gatto con gli stivali 2 regia J. Crawford

23 luglio film Dalìland regia M. Harron

25 luglio evento spettacolo “Ultimo Stadio” con Marco Lanzuise e Salvatore Turco

26 luglio film “Air” regia B. Affleck

27 evento concerto di “Joe Barbieri 4th” tratto da Una storia vera live tour 2023”

28 luglio film “Non così vicino” regia M. Forster

29 luglio film “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern

30 luglio film “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone