SABATO 13 GENNAIO AL TEATRO BOLIVAR CONTINUA LA RASSEGNA “PICCOLE STORIE DI EROI” CON “L’AVARELLO”

Riprende, con il secondo dei quattro spettacoli, la rassegna #Familyhero, a cura di Martina Zaccaro, pensata per tutta la famiglia

Al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, riprende sabato 13 gennaio, alle ore 17.00, la rassegna “Piccole storie di eroi” a cura di Martina Zaccaro (testo e regia), con “L’Avarello”. Lo spettacolo, presentato dalla Compagnia Poster – Popolare d’Avanguardia, s’inserisce nel percorso educo-espressivo rivolto alle famiglie del territorio nell’ambito della rassegna ‘FamilyHero’ al teatro Bolivar.

L’Avarello è un prequel decisamente intrigante. L’autrice mescola piani temporali, spaziali e narrativi e immagina un passato per il protagonista de “l’Avaro” di Moliere, che in questa messa in scena è proprio l’autore francese che da ragazzo inizia a scrivere la sua più celebre opera. È una notte molto particolare, la notte del 6 gennaio…e l’incontro con la Befana cambierà forse per sempre il destino di Jean Batiste e di tutti i bimbi del mondo. In scena: Martina Zaccaro, nel ruolo della Fata, Antonio Ciorfito nei panni di Avarello e Milena Pugliese che interpreta Fantasia.

Una commedia che parla dell’unico grande potere, che è quello della condivisione e della generosità, principi e valori senza tempo che si collocano nel nostro tempo fatto purtroppo di avidità ed egoismo. Uno spettacolo che vuol essere un’epifania appunto, la manifestazione di qualcosa di profondamente umano, con un pizzico di magia.

La rassegna #Familyhero, fatta di piccoli viaggi ispirati, è dedicata ai grandi e ai piccini affinché la meraviglia sconfini nei grandi e faccia sentire i piccoli all’altezza dei sogni che li muovono. Ciascun periodo stagionale avrà le sue ricorrenze e il suo spettacolo dedicato.

Durata: 50 min.