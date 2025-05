Premio Olio delle Sirene Sorrento 2025, i vincitori saranno svelati il 14 maggio alla Sala Stampa della Camera dei Deputati

I vincitori del premio “Olio delle Sirene Sorrento 2025”, promosso da EWS, European workshop Sorrento, saranno presentati presso la Sala stampa alla Camera dei Deputati il 14 maggio alle 11.30.

Introduce l’onorevole Annarita Patriarca, segretario di presidenza alla Camera dei deputati. Intervengono l’imprenditore Nino Apreda e il notaio Roberto Dante Cogliandro, segretario e presidente di EWS, European workshop Sorrento, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, Nicolangelo Marsicani, olivocultore, Tullio Esposito presidente del Comitato scientifico e Valentina Stinga per Coldiretti Campania. Modera il giornalista Angelo Cirasa.

L’iniziativa, che ha carattere internazionale con circa 150 prodotti provenienti da tutto il mondo, consentirà nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio di avere un quadro complessivo della produzione mondiale dell’olio attraverso la degustazione, la verifica di qualità, l’apprezzamento del packaging e un convegno scientifico il giorno 24 durante il quale saranno illustrati i benefici per la salute e per l’economia del territorio di queste produzioni di qualità.

EWS è un comitato che aspira ad essere un think tank composto da liberi imprenditori, professionisti e accademici, uniti dalla comune passione per il Mezzogiorno come piattaforma strategica dell’Europa nel Mediterraneo.

L’obiettivo di EWS può essere sintetizzato nella volontà di creare occasioni di sviluppo per il Sud Italia, valorizzandone le risorse, superando il divario con il resto del Paese e favorendone l’integrazione nel contesto economico nazionale e mediterraneo.