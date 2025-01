New York, Annamaria Colao premiata agli Italian Reputation Award

La cerimonia di premiazione dell’Italian Reputation Award ha visto tra i protagonisti la professoressa Annamaria Colao, docente di endocrinologia all’Università Federico II di Napoli, unica donna e unica napoletana ad aver ricevuto il premio di questa seconda edizione che si è svolta presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. Questo importante riconoscimento viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro impegno costante e innovativo in diversi settori, contribuendo alla promozione dell’Italia nel mondo e al rafforzamento del suo brand a livello globale.

L’Italian Reputation Award nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Fabio Finotti, Reputation Research, guidato da Davide Ippolito, e la fondazione IARL – Italia America Reputation Lab, con l’obiettivo di valorizzare l’impatto culturale degli italiani che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a far crescere la reputazione del Belpaese nel mondo.

I premiati della seconda edizione dell’Italian Reputation Award sono: Mons. Dario Edoardo Viganò, Annamaria Colao, Emiliano Ponzi, Matteo Zuretti, Virgilio Sacchini, Pasquale Punzo, Alfonso Cerullo, Alessio Sansò e Mario Calvo-Platero premiato da Pasquale Riccio, Presidente di Progetto Alfa e del Campus salute.

I premiati hanno ricevuto una medaglia commemorativa ideata dal maestro artista Marco De Luca. Sono intervenuti, tra gli altri, la Vicesegretaria Generale degli Italiani all’estero Silvana Mangione, l’On. Christian Di Sanzo, Deputato della Repubblica eletto nella nella Ripartizione Nord e Centro America, Michael Cascianelli, preside della Scuola d’Italia, Carmine Spatolisano, Ceo di Telejnform, il napoletano Pasquale Riccio, Presidente di Progetto Alfa e del Campus salute, Don Luigi Portarulo, Parroco di San Patrick Church New York.

L’evento, moderata dalla giornalista di Sky TG24Cristiana Mancini, è stato accompagnato dalle note della star del blues Davide Pannozzo in duetto con Etienne Stadwijk. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, Reputation Research, RetImpresa, Progetto Alfa, IARL – Italia America Reputation Lab e Federmanager.

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha portato i suoi saluti scritti complimentandosi con i vincitori: “L’Italian Reputation Award è un importante riconoscimento rivolto alle Personalità che si sono distinte per la promozione dell’Italia nel Mondo con costante impegno e innovazione”.

Una tre giorni importante per la professoressa Colao che ha visitato la sede dell’ONU con Pasquale Riccio, presidente del Campus Salute di cui la docente napoletana è responsabile scientifica, ONG che ha ricevuto il riconoscimento presso le Nazioni Unite. Infine un convegno sulla parità di genere con la presentazione del libro La bambola di pezza di Valentina de Giovanni, responsabile sezione Campania dell’AMI (associazione matrimonialisti italiani) con una prefazione dello scrittore Maurizio de Giovanni. Convegno che si è svolto presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York al quale hanno sono inoltre intervenute con Annamaria Colao, Chair Holder Cattedra UNESCO in “Educazione alla salute ed allo sviluppo sostenibile” Università Federico II di Napoli, Alessia Maria Serena Caldoro, avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Privato, Caterina La Rocca, Dottore in Scienze Giuridiche e Diritto Internazionale, Annateresa Rondinella, Coordinatrice della Commissione ai Rapporti Istituzionali delle Cattedre UNESCO Italiane, Carla Vittoria Maira, Presidente Fondazione ATENA, Claudia Ricciardi

Cofondatrice TARI-Architects.