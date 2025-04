Comicon, al via la venticinquesima edizione

È tutto pronto per la XXV edizione di COMICON Napoli, dal 1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare, per vivere quattro giorni di festa e celebrare lo speciale anniversario dell’International Pop Culture Festival, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo. COMICON Napoli torna con oltre 400 espositori, 600 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tre continenti, e, come sempre, è accompagnato da un programma OFF quest’anno ancora più ricco di imperdibili appuntamenti diffusi in città. Per festeggiare questo importante traguardo il poster del festival è stato realizzato da Jamie Hewlett, artista britannico noto soprattutto per aver creato insieme a Damon Albarn la virtual band Gorillaz

Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2024, che ha accolto 175.000 visitatori, COMICON punta a nuovi record grazie a un fitto calendario di eventi, ospiti, mostre, anteprime, incontri, concerti e tanto altro, che animerà le numerose aree tematiche del festival: Fumetto, Videogame, Cinema & Serie TV, Gioco, Asian, Musica, Young, LARP (Neverland), Urban, PizzaCon.

Tanino Liberatore, maestro dell’illustrazione e del fumetto italiano, è Magister dell’edizione 2025 e per celebrarlo COMICON presenta la mostra DRAWING POWER. The art of Liberatore, che ripercorre la carriera dell’artista. Liberatore ha inoltre selezionato un artista del fumetto che sarà al centro di un’altra mostra: Massimo Carnevale, tra i più spettacolari ed energici disegnatori realistici italiani. Liberatore sarà al centro di numerosi incontri e iniziative speciali.

Si parte alla grande con un ospite che arriva per la prima volta a COMICON Napoli: Max Pezzali presenterà il suo nuovo comic book, il quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Insieme incontreranno il pubblico giovedì 1 maggio, alle 14:00 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo e a seguire al COMICON Point per una speciale signing session delle copie white dell’inedito fumetto.

La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il Premio Speciale COMICON 2025 alla Carriera. Quest’anno il suo personaggio di maggior successo, La Pimpa, cagnolina a pois entrata nei cuori di tutta Italia, compie 50 anni dalla sua prima pubblicazione sul Corriere dei Piccoli. In questa speciale occasione, il grande disegnatore sarà al centro di un dialogo con Zerocalcare, in un vero e proprio confronto generazionale.

Come da tradizione, non mancherà una sorpresa con Topolino Magazine: il numero 3623 sarà disponibile nei giorni di festival, presso lo stand Panini Comics, con una copertina variant dedicata a COMICON Napoli realizzata da Blasco Pisapia con i colori di Mario Perrotta, con uno speciale effetto “sabbioso” sullo sfondo.

Tornano a COMICON i The Jackal con l’anteprima della seconda stagione della serie Pesci Piccoli (2 maggio – Auditorium); in esclusiva anche i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con due delle voci protagoniste, Lillo e Frank Matano.

Per la prima volta in Italia, arriverà Yuji Horii, uno dei game designer più innovativi e amati di tutti i tempi, noto per aver creato il pioneristico adventure game Portopia e il leggendario successo Dragon Quest insieme ad Akira Toriyama (2 maggio – Hyper Stage, 3 maggio – Esports Stage).

Spazio al cinema con due anteprime italiane dedicate alla cultura horror e soprannaturale: Presence (2 maggio – Auditorium), il nuovo film di Steven Soderbergh, e Werewolves (4 maggio – Auditorium), con protagonista Frank Grillo, che verranno presentati in due incontri per esplorare l’evoluzione della tensione visiva tra cinema d’autore, horror e folklore. Per il cinema italiano, Mani Nude, tratto dal romanzo di Paola Barbato, che lo presenterà con l’attrice Giordana Marengo (4 maggio – Auditorium). Come sempre numerosi saranno i talk con grandi ospiti, tra questi: l’incontro Omaggio al visionario David Lynch: cinema, sogno e realtà, con Asia Argento, Igort e Paola Barbato che dialogheranno per celebrare uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, accompagnati dal live drawing di Laura Pérez Granel, illustratrice spagnola già candidata a un Emmy Awards (1 maggio – Auditorium); e ancora l’attesissimo incontro The Boys: potere, politica e supereroi con Darick Robertson, fumettista e sceneggiatore americano, co-creatore della serie a fumetti The Boys, diventata anche una delle serie tv più spiazzanti e divertenti degli ultimi anni (3 maggio – Sala Italia).

In anteprima italiana debutterà l’atteso primo volume di Absolute Batman, la serie a fumetti più venduta negli U.S.A. nel 2024, alla presenza dei creatori della serie Scott Snyder e Nick Dragotta (3 maggio – Sala Pazienza).

In attesa dell’arrivo del nuovissimo capitolo Winx Club, il reboot della saga di successo mondiale che uscirà in Italia e in tutto il mondo a partire da settembre 2025, COMICON ospiterà un’anteprima imperdibile del classico Made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Virginia Bocelli, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, dolce e melodiosa voce della figlia del tenore Andrea Bocelli, canterà in esclusiva “Forever Winx”, la canzone inedita che accompagna le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club. I fan potranno vedere e ascoltare dal vivo Virginia Bocelli, sabato 3 maggio ore 17:00 sul palco del Music Dojo, dove si esibirà e canterà accompagnata dalla Rainbow Dance Crew.

Tantissimi ancora gli autori presenti con talk e showcase: Kafka Asagiri e Sango Harukawa, gli autori di Bungo Stray Dogs; l’illustratore e scrittore per ragazzi che ha dato vita alla copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Thomas Taylor; e ancora, per la prima volta in Italia, il creatore di Ultramega James Harren; il fumettista, regista e artista Dave McKean; il pluripremiato game designer Mike Mason, direttore creativo del gioco di ruolo Call of Cthulhu; il fumettista e illustratore americano Jon J Muth; il mangaka di #DRCL e Innocent Shin’Ichi Sakamoto; l’artista e animatore francese Arthur De Pins; il mangaka di Dr. Stone Boichi; l’autrice di webtoon Paskim; il co-creatore del pluripremiato fumetto The Nice House on The Lake Álvaro Martínez Bueno; il game designer di Broken Sword e fondatore di Revolution Software Charles Cecil; il fumettista e illustratore britannico Simon Bisley. Inoltre, per la prima volta, arriveranno in Italia due protagonisti della scena fumettistica di Taiwan, Chien Chia-cheng e Yuzu.

Come sempre, il festival accoglierà una vasta rappresentanza di artisti del fumetto provenienti, oltre che da Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, anche dall’Europa. In particolare, dalla Francia arriveranno il maestro David B., autore del pluripremiato Il Grande Male, insieme a Eric Lambé, per presentare la loro recente, paradossale avventura Antipodi. Insieme a loro, anche l’animatore e creatore di Zombillennium Arthur de Pins, il disegnatore Jérémie Almanza, il celebre autore di fumetti fiabeschi e fantasy Clément Léfèvre, e la sarcastica Elisa Marraudino, questi ultimi due al centro di alcune fra le tante mostre presenti a Napoli nel quadro del programma OFF. Dalla Spagna arrivano poi, oltre al già citato Álvaro Martínez Bueno, l’acclamato disegnatore di Spider-Man e di Friday Marcos Martín; Laura Perez Granel, illustratrice e fumettista candidata agli Emmy Awards per la collaborazione alla serie tv Only Murders in the Building; l’oscuro artista multimediale e fumettista Ghaaro. Dalla Russia, l’illustratore e graphic designer Stepan Razorenov.

Tra i fumettisti italiani presenti: Zerocalcare, l’autore dei Quaderni giapponesi e direttore di Linus Igort, il musicista e autore di graphic novel Davide Toffolo, lo spumeggiante creatore di Scottecs e della rivista Gigazine Sio, Fumettibrutti, i candidati al Premio Strega 2024 e 2025 Zuzu e Daniele Kong, il creatore di Sprayliz e della saga fantasy Dragonero Luca Enoch, il creatore di Rat-Man Leo Ortolani, l’acclamato disegnatore di comics Simone Bianchi, il disegnatore di Ultimate Wolverine Alessandro Cappuccio, il disegnatore disneyano di PK e Darkenblot Lorenzo Pastrovicchio, la creatrice di Sweet Paprika Mirka Andolfo, il disegnatore e co-creatore di Li Troviamo Solo Quando Sono Morti Simone Di Meo, i seguitissimi Quasirosso e Labadessa, la sceneggiatrice de Il Porto proibito e Le ragazze del Pillar Teresa Radice, Presidente della Giuria dei Premi del Palmarès COMICON 2025. Un momento speciale sarà dedicato a una riflessione sul “fare arte ovunque” tra fumetto, arte e scrittura con Davide Toffolo, Davide Iodice, Marcello Jori e il Sindaco Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione di una nuova installazione pubblica a Napoli creata da Jori.

In programma un evento speciale: per la prima volta in Campania e a COMICON i Playoff e le Final Eight della eSerie A Goleador, il campionato virtuale organizzato da Lega Serie A, giunto alla sua quinta edizione, giocato in esclusiva su EA SPORTS FC™️ 25. La eSerie A Goleador è una delle Competizioni ufficiali di Lega Serie A – insieme alla Serie A Enilive, alla Coppa Italia Frecciarossa, alla EA SPORTS FC Supercup, oltre alle Competizioni Primavera – ed è l’unico torneo italiano a far parte del circuito competitivo FC Pro. Sedici saranno le squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo e il titolo di Campione d’Italia nei giorni 1 e 2 maggio. I primi 4 classificati otterranno un pass per la eChampions League, mentre i primi 2 otterranno un pass anche per la FC Pro World Championship. Tra i talent che arriveranno a COMICON: Matteo “Riberaribell” Ribera, Marco “Dr. Whi7es” Bianchi, Marco Brandino, Sabino Palermo, Lorenzo “Noweak” Giannotta, Mattia “flokox” Smania, Nello “hollywood285” Nigro, Dario “Moonryde” Ferracci, Leci “Athena” Begalli, Jessica “Misshatred” Armanetti e Brandon Smith.

Come da tradizione, COMICON Napoli vuol dire anche Cosplay Challenge PRO. Appuntamento a sabato 3 maggio con l’ambitissima gara che anche quest’anno sarà in partnership con Cosplay World Masters (CWM) di Lisbona (in cui si tiene conto della performance sul palco, della confezione del costume e della somiglianza con l’originale) e Tournament of Champions (TOC), il campionato internazionale di cosplay con finali a Vienna, contest europeo creato da YuniCon, il cui obiettivo è quello di premiare il costume più completo secondo cinque categorie: sartoriale, armatura, prop making, trucco e parrucco e, infine, manifattura.

Non mancheranno i Premi del Palmarès 2025 con undici categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. La giuria che attribuirà i riconoscimenti è presieduta dalla fumettista e sceneggiatrice Teresa Radice, e composta dall’attore e talent The Jackal Gianluca Fru, dalla cantautrice Francesca Michielin, dal rapper, cantautore e stand up comedian Ghemon e dalla giornalista Alessandra Roncato. I Premi del Palmarès COMICON saranno svelati e consegnati sabato 3 maggio, alle ore 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. E in occasione della XXV edizione di COMICON, i trofei dei Premi COMICON saranno interamente riprogettati. Ai vincitori nelle categorie relative alle opere italiane (Premi Micheluzzi) andranno trofei ispirati a Petra Chérie, il celebre personaggio del maestro Attilio Micheluzzi. Ai vincitori nelle categorie relative alle opere internazionali (Premi COMICON) andranno invece trofei progettati e realizzati dagli studenti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, nel quadro della storica e ora più ampia collaborazione tra COMICON e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

COMICON NAPOLI – L’IMPATTO ECONOMICO SUL TERRITORIO

Grazie alla collaborazione con il team guidato dal Prof. Francesco Izzo – Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II – da 9 anni (6 edizioni) COMICON studia e analizza la ricaduta economica dell’evento sul territorio, i benefici per gli operatori turistici, commerciali e culturali ma anche gli effetti di indotto collegati alla reputation, alla socialità. La ricaduta economica sul territorio ospitante è stata sempre in crescita, come per le ultime due edizioni: 36 mln di Euro nel 2023 e 42 mln di Euro nel 2024. Ovvero la produzione di ricchezza generata grazie alla realizzazione del festival sui vari attori della filiera interessati, quali attività ricettive, trasporti, esercizi commerciali, bar e ristoranti e così via. Un dato molto interessante, un beneficio per l’intero territorio, se si considera che COMICON è un festival promosso da una cooperativa di giovani, con un intervento pubblico che nel 2024 è stato inferiore al 4% dei costi sostenuti per l’intera organizzazione dell’evento.