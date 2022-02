Giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Alla Fagianeria tre giorni di vaccinazioni per adolescenti – Nuova collaborazione tra ASL NAPOLI 1 CENTRO e Museo e Real Bosco di Capodimonte

Nasce una nuova collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la ASL Napoli 1 Centro grazie alla sinergia tra le due istituzioni, sotto l’egida della Regione Campania.

Anche questa volta l’arte, la natura e la bellezza incontrano la sanità al servizio dei cittadini per garantire salute.

Al Centro Vaccinale Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, l’ASL Napoli 1 Centro lancia le prime tre giornate di Open Day dedicate alle vaccinazioni contro papilloma virus, varicella, meningococco, difterite, tetano, pertosse e poliomielite dedicate agli adolescenti a partire dagli 11 anni di età.

Le somministrazioni avverranno nei pomeriggi dei giorni 3, 4 e 6 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sarà necessario essere muniti del libretto vaccinale e non occorre prenotarsi mentre, per chi lo preferisce, sarà possibile chiedere un appuntamento al seguente indirizzo mail: [email protected] aslnapoli1centro.it

L’ingresso al Real Bosco per raggiungere la Fagianeria è consigliato da Porta Miano.