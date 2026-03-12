Video

Violenza di genere, Belli: “Borse di studio per aiutare le vittime a ricostruire il proprio futuro”

by Adnkronos
“Abbiamo messo a disposizione alcune borse di studio per le donne che hanno subito violenza e sono assistite dalla Fondazione Doppia Difesa, per offrire loro una concreta possibilità di riscatto”. Lo afferma il direttore generale dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Marco Belli, illustrando gli obiettivi del protocollo “Ricomincio da me” siglato tra l’ateneo e l’associazione per sostenere le vittime e promuovere la sensibilizzazione tra gli studenti, in occasione dell’incontro “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna.

