Vinitaly 2026: Zoppas (Ice), ‘comparto tiene: nel 2025 export cresciuto del 3,5%’

“Nel 2025 la crescita dell’export è stata di circa il 3,5%, nonostante le difficoltà, a conferma della resilienza del settore. Restano diverse variabili da monitorare, come i conflitti bellici, i dazi negli Stati Uniti, l’andamento del cambio euro-dollaro e i leggeri cambiamenti, da parte dei consumatori, nei consumi di vino. Nonostante tutto, le imprese hanno sempre reagito in modo significativo, riportando equilibrio nel sistema. Ci aspettiamo che anche questa volta le difficoltà possano essere superate”. Così, Matteo Zoppas, Presidente Agenzia Ice, alla prima giornata di lavori della 58esima edizione di Vinitaly, il prestigioso salone internazionale del vino e dei distillati, in svolgimento negli spazi di Veronafiere dal 12 al 15 aprile 2026. L’intento dell’evento è riunire migliaia di espositori, buyer e operatori del settore per quattro giorni di esposizioni, masterclass e networking.