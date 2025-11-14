Video

 Vanzulli (Metro): “SquisITA Bologna è un momento di confronto prezioso”

by Adnkronos
“SquisITA Bologna è una bellissima occasione di incontro e confronto con i nostri fornitori commerciali e con le istituzioni, per parlare della cultura del territorio e dell’enogastronomia italiana”, afferma Alessia Vanzulli, Head of Fresh, Own Brand & Localism di Metro Italia, intervenuta alla nona tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”. “Metro Italia è al fianco dei fornitori locali per valorizzare persone, luoghi e tradizioni, attraverso le storie dei 7.000 prodotti locali presenti nei nostri store. L’Emilia-Romagna è una delle regioni più rappresentative, con circa 500 prodotti forniti da 80 partner del territorio tra vini, salumi, formaggi e frutta”, prosegue Vanzulli, sottolineando l’impegno quotidiano dell’azienda nel far crescere i produttori locali. “Alcune eccellenze dell’Emilia-Romagna oggi sono distribuite anche in altre regioni: un motivo di orgoglio e un segno del valore di questa terra. La qualità e la sicurezza alimentare sono nel DNA di Metro Italia: selezioniamo con cura i fornitori e li supportiamo affinché raggiungano e mantengano standard elevati. Essere qui oggi è testimonianza concreta del nostro impegno. Viva l’Emilia-Romagna: noi di Metro ci siamo”, conclude.

