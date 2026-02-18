Vaccini: Cappelletti (Serie A Women), ‘ferma il virus e vinciamo la partita contro l’Hpv’

“C’è una similitudine tra le nostre portiere e il vaccino” contro l’Hpv. “Come durante le partite le portiere al 90% definiscono il risultato della partita, il vaccino ferma il virus e quindi aiuta a vincere la partita. Come calcio femminile di vertice sposiamo messaggi positivi. Veicolare, attraverso lo sport e il gioco del calcio, l’importanza della vaccinazione contro un virus che colpisce in maniera silenziosa e crea anche danni seri, rappresenta la volontà forte di farci sentire. È giusto che” questo messaggio “parta da noi e, attraverso noi, arrivi anche alla parte maschile perché colpisce anche loro. Siamo onorate e felici di essere portatrici di questo messaggio”. Lo ha detto Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, in occasione del lancio della campagna di comunicazione ‘Blocca l’Hpv con la vaccinazione’, promossa da Msd Italia con Serie A Women e approvata dal ministero della Salute.