Università: Rendina (EssilorLuxottica), ‘Campus visivo è rete solidale per studenti’.

“Campus Visivo unisce un programma sanitario, con la donazione di visite oculistiche e di occhiali da vista, e un programma di natura sociale, rimuovendo un ostacolo importante alla costruzione del futuro di tanti giovani. Saranno fino a mille gli studenti di Tor Vergata che riceveranno non solo visite oculistiche, ma anche un’opportunità per costruire meglio il proprio futuro. Insieme alle istituzioni, all’università, ai professionisti della vista e al terzo settore abbiamo creato una vera e propria rete solidale della vista dedicata agli studenti”. Lo ha detto Andrea Rendina, segretario generale OneSight EssilorLuxottica Italia, partecipando a Roma al lancio di ‘Campus Visivo’, la clinica oculistica temporanea allestita presso l’università Tor Vergata, fino al 27 marzo.