Università: Levialdi Ghiron, ‘mille studenti coinvolti nelle visite oculistiche gratuite di Campus

“È molto importante per il nostro ateneo mettere a disposizione dei nostri studenti la possibilità di effettuare una visita per verificare le capacità di vista. Abbiamo circa mille studenti che si sono prenotati per queste visite oculistiche e che stanno realizzando tutti i singoli esami necessari per poter avere un quadro approfondito. Credo che questa iniziativa pionieristica potrà poi estendersi anche ad altri atenei”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, intervenendo nella Capitale alla presentazione di ‘Campus visivo’, la clinica oculistica temporanea allestita presso l’ateneo dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Fino al 27 marzo offre visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell’ateneo che si trovano in condizioni di fragilità economica.