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Università: Fontana (Corriere della Sera), ‘giornalismo di qualità è sfida in un mondo sempre più

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“In Italia l’informazione vive, per alcuni aspetti, dei momenti critici, come nel resto del mondo. Le trasformazioni determinate dal digitale e dall’intelligenza artificiale sono una sfida da affrontare e il tema è come portare qualità dell’informazione verificata e professionale in un mondo in cui ci sono notizie che arrivano da migliaia di fonti diverse, spesso poco verificate e false, e come il giornalismo di qualità riesca ad avere ancora un proprio ruolo”. Lo ha detto Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, protagonista di “Il tuo mondo, domani”: il ciclo di interviste organizzato presso il Luiss Hub di Milano a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale.

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