“Umanizzare il trilemma dell’energia”: guidare la transizione tra digitalizzazione e tensioni

Flessibilità, necessaria per la decarbonizzazione delle infrastrutture energetiche, e resilienza delle aziende nel guidare gli investimenti che garantiscono l’approvvigionamento, sono le direttrici che i rappresentanti del comparto energetico italiano hanno evidenziato durante il convegno “Umanizzare il trilemma dell’energia”, organizzato presso la Camera dei deputati da Oliver Wyman e Wec Italia. “Viviamo un’epoca di grandissime eccelerazioni, in cui trend globali, digitalizzaione e tensioni geopolitiche si innestano in uno scenario competitivo e normativo caratterizzato da continue transizioni”, lo ha dichiarato Gianluca Bufo, CEO e direttore generale del Gruppo Iren.