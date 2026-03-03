Video

Pro Vita lancia un appello alle istituzioni con la campagna ‘…E IO PARLO!’

Si è svolto presso la Sala Caduti di Nassirya, all’ingresso del Senato della Repubblica, su iniziativa del sen. Lucio Malan, capogruppo al Senato di FdI, l’incontro con la stampa dal titolo “…E IO PARLO!”, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione e chiedere alle istituzioni la modifica dell’art. 23 comma 4-bis del Codice della Strada, sulla base del quale l’associazione ha visto negare l’affissione di 12 sue campagne stradali.

