Trasporto aereo, a Fiumicino istituzioni e operatori si confrontano sul futuro del settore

Un confronto tra istituzioni, operatori e mondo accademico sul futuro del trasporto aereo e sul valore strategico delle infrastrutture aeroportuali per la competitività del Paese. Al Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile e Aeroporti di Roma hanno promosso l’incontro “Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche”, dedicato alla memoria di Antonio Catricalà, già presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e presidente di Aeroporti di Roma dal 2017 al 2021.