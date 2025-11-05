Video

Tech, Ward (Ring & Blink): “Con Ring Intercom Video rendiamo i quartieri più sicuri”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il nostro traguardo più importante riguarda la nostra missione: rendere i quartieri più sicuri. Con Ring Intercom, era possibile sentire e parlare con chiunque si trovasse alla porta. Quando qualcuno arrivava, bastava interagire tramite il telefono, aprire il portone e parlare con l’ospite ovunque ci si trovasse. Ma con Ring Intercom Video, possiamo offrire un ulteriore livello di sicurezza: vedere esattamente chi si trova davanti casa, direttamente dal telefono, ovunque nel mondo”. Così Dave Ward, Managing Director International Ring & Blink, intervenendo, a Milano, alla presentazione del nuovo Ring Intercom Video, la gamma di dispositivi Ring di ultima generazione progettati per la sicurezza domestica intelligente, disponibile su Amazon.it.

Potrebbe interessarti

Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva...

Ecomondo, Gruppo Hera e Automobili Lamborghini insieme per...

Acea a Ecomondo 2025: innovazione e sostenibilità per...

Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei...

Caparezza, libertà è immaginazione

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Ecomondo, Ecopneus: nel 2024 raccolte 168mila tonnellate di...

Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione...