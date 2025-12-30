Sea Baby, il drone navale ucraino contro il sottomarino russo

I servizi di sicurezza ucraini hanno rivelato che i loro droni sottomarini hanno colpito un sottomarino russo nel porto di Novorossiysk il 15 dicembre. Si tratta del primo attacco di questo tipo di cui si ha notizia, che ha messo fuori servizio l’imbarcazione. I servizi hanno affermato di aver utilizzato i droni navali Sea Baby per colpire un sottomarino della classe Kilo che trasportava quattro lanciatori per missili da crociera Kalibr, che la Russia ha utilizzato per colpire città e infrastrutture ucraine fin dall’inizio della guerra su vasta scala.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.