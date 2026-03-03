Video

Scuola: il progetto FiberCop di formazione e orientamento raggiunge Monterotondo

by Adnkronos
by Adnkronos

L’iniziativa di Fibercop dedicata alla formazione e all’orientamento dei giovani in tema di innovazione e connettività raggiunge il Liceo scientifico Giuseppe Peano di Monterotondo, in provincia di Roma. Parte integrante dell’esperienza degli studenti, la visita in modalità virtuale dell’Innovation Hub di Torino di FiberCop, rendendo accessibile e coinvolgente, fin dalla scuola, un mondo ricco di potenziale occupazionale. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dagli studenti, in particolare da coloro che ambiscono ad una carriera in ambito tech e ingegneristico.

