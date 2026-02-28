Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miglior cover, stasera finalissima – Sanremo Express pod

Una serata delle cover sempre piena di sorprese ed emozioni. L’eleganza di Bianca Balti, il dissing di Grignani a Laura Pausini. Ditonellapiaga e TonyPitony si aggiudicano la vittoria, ma fanno parlare di se anche il bacio sensuale tra Levante e Gaia e il duetto inatteso tra Tredici Pietro e il papà Gianni Morandi. Non mancano le polemiche, come il post social di Alessandro Gassman sui parenti al festival e il caso del kit cosmetico di Malika Ayane. Nel frattempo, scopriamo le ultimissime a poche ore della finalissima di stasera. Quale sarà il podio? Chi vincerà Sanremo 2026?

