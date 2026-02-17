Video

Salute, i segnali precoci della malattia venosa cronica

by Adnkronos
by Adnkronos

“I sintomi associati alla malattia venosa cronica sono senso di pesantezza, gonfiore e malessere generale alle gambe” Sono le parole di Cristiana Vitale, Professore in Medicina Interna presso l’Università San Raffaele di Roma, intervenuta a Bologna alla serata informativa dedicata alla salute venosa organizzata da Alfasigma. Fondamentale riconoscere i primi campanelli d’allarme e quali comportamenti aumentano il rischio “Sono segnali che allarmano precocemente i pazienti, spesso donne giovani, anche in previsione di momenti come una gravidanza. Tra i principali fattori di rischio troviamo sedentarietà, alimentazione scorretta e obesità: una triade che crea un circolo vizioso e che dobbiamo contrastare per proteggere la salute delle gambe.”

