Salute, perché il microcircolo è fondamentale

“L’importanza del microcircolo è fondamentale perché ci permette di capire i meccanismi fisiopatologici che determinano i sintomi dei pazienti. Comprenderli significa poter intervenire in modo mirato. Agire precocemente consente di migliorare il benessere e prevenire complicanze anche gravi.” A evidenziarlo è stato il Prof. Andrea Lupascu, Dirigente Medico presso il percorso Trombosi del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, durante la serata bolognese dedicata alla salute venosa, dove si è parlato del ruolo centrale del microcircolo nella prevenzione e nella gestione della malattia venosa cronica.