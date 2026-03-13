Video

Salute: Guidoni (Clariane), ‘qualità non negoziabile quando si parla di sanità’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Proviamo ad affrontare le problematiche della sanità da un punto di vista qualitativo. Per noi gli amplificatori delle risorse disponibili si chiamano automatizzazione dei processi, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Tutto questo aumenterà la qualità che non è mai negoziabile quando si parla di sanità”. Sono le parole di Federico Guidoni, president e ceo di Clariane Italia, all’incontro ‘Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn’, organizzato con la partnership del Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale dell’università Bocconi. L’evento ha dato vita a un confronto tra istituzioni, mondo accademico e operatori del settore in merito alle sfide strutturali non più rinviabili per il Servizio sanitario nazionale, come la sostenibilità economica, l’organizzazione dei servizi, la risposta alla carenza di personale e l’integrazione delle tecnologie.

