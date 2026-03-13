Salute: Guidoni (Clariane), ‘qualità non negoziabile quando si parla di sanità’

“Proviamo ad affrontare le problematiche della sanità da un punto di vista qualitativo. Per noi gli amplificatori delle risorse disponibili si chiamano automatizzazione dei processi, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Tutto questo aumenterà la qualità che non è mai negoziabile quando si parla di sanità”. Sono le parole di Federico Guidoni, president e ceo di Clariane Italia, all’incontro ‘Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn’, organizzato con la partnership del Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale dell’università Bocconi. L’evento ha dato vita a un confronto tra istituzioni, mondo accademico e operatori del settore in merito alle sfide strutturali non più rinviabili per il Servizio sanitario nazionale, come la sostenibilità economica, l’organizzazione dei servizi, la risposta alla carenza di personale e l’integrazione delle tecnologie.