Salute: a Roma la tavola rotonda che accende i riflettori sulla steatosi epatica

Sensibilizzare, riconoscere la malattia per tempo, assicurare una presa in carico tempestiva da parte dell’epatologo, quantificare i soggetti colpiti e garantire l’accesso ai farmaci innovativi. Sono le principali urgenze emerse alla tavola rotonda ‘Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana’, organizzata a Roma su iniziativa di Ylenia Zambito, segretario della X Commissione al Senato. Si tratta di una patologia che colpisce soprattutto pazienti con diabete e obesità e che, nella forma più severa, la steatoepatite, può sfociare in patologie ben più gravi di tipo oncologico o di cirrosi, fino alla necessità di trapianto del fegato.

