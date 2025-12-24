Video

salus tv n° 51 del 24 dicembre 2025

In questo numero: Fantini (Igi -Ibd): “nutrizione clinica fondamentale per gestione Mici” Lucattini (psicoanalista): “festività natalizie luce simbolica che entra nelle nostre vite e ci permette di stare meglio Ortopedia, al Campus bio – medico ricerca scientifica e formazione avanzata per i futuri specialisti E ancora Fanelli (Haleon), ‘impegnati in sviluppo soluzioni per invecchiamento in salute’ Per le feste natalizie i regali solidali di Greenpeace che accendono una luce di speranza sul pianeta, in un’ottica “One Health” A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Influenza Aviaria la prossima pandemia? L’analisi di 3 esperti: ‘rischio per uomo ancora basso, ma diffusione senza precedenti’

