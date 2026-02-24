Video

Ruzzon (Tuning Architecture): “ Contatto sociale fondamentale per sviluppare le condizioni emotive

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il corpo è lo strumento principale con cui impariamo, perché memoria ed emozione lavorano insieme, inseparabili. Progettare spazi che favoriscono il distanziamento fisico (che abbiamo conosciuto con la pandemia) e la sola frontalità significa indebolire proprio le condizioni in cui l’apprendimento funziona meglio. L’architettura è la tecnologia embodied più potente che esista, e ripensarla come spazio intersoggettivo e interattivo è urgente, soprattutto ora che qualcuno la immagina sempre più chiusa in infrastrutture digitali.” Così Davide Ruzzon, Fondatore e Direttore TA Tuning Architecture, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

Potrebbe interessarti

Mautino: “Insegnare a usare i Chatbot nella maniera...

Volpi (Sapienza Università di Roma): “ Oggi i...

Laudisi (Le Scuole della Felicità): “Lavorare su soft...

Caprioglio (Umana S.P.A.): “ Learning More Festival incarna...

Pizzi (Anitec- Assinform): “prompt engineering” in crescita nelle...

Diamanti (Progess Soc. Coop): “ L’introduzione dell’intelligenza artificiale...

Bairati (Airi): “ Parola chiave delle politiche di...

Rivoltella (Alma Mater Università di Bologna): “ Uno...

Sanremo 2026: TonyPitony è già il re

Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo