Volpi (Sapienza Università di Roma): “ Oggi i legami sentimentali devono superare la prova della

“C’è una nuova dimensione amorosa che ho chiamato nel mio libro un nuovo lessico amoroso fatto di visualizzazioni like, views, sondaggi e questo può dare un carico emotivo ulteriore al già carico emotivo che si attiva nella messa alla prova della dimensione affettiva. E in caso di fragilità narcisistica, che è molto comune nei giovani ragazzi che si stanno formando nella dimensione amorosa, può portare a degli incidenti di percorso, che senza una base sicura familiare e una difficoltà di comunicazione con l’adulto possono incrementare una disregolazione emotiva e portare a delle dimensioni molto molto forti.” Così Barbara Volpi, Psicologa e psicoterapeuta, PhD in Psicologia dinamica e clinica alla Sapienza Università di Roma, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.