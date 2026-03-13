Ramilli (ILIO): “Il 96% dei cyber-attacchi dipende da errori quotidiani e nella logistica

“Riteniamo sia indispensabile formare gli operatori del settore logistico per evitare gli attacchi informatici. Questo perchè il 96% dei cyber-attacchi dipendono da qualcosa fatta da ciascuno di noi nell’attività quotidiana e attraverso la formazione si evita il rischio di incorrere in un incidente informatico. Il settore logistico diventa un target molto significativo per i criminali informatici e per gli hacker, perché attaccare la continuità operativa di un’azienda logistica significherebbe compromettere il sistema del Paese”, a spiegarlo è stato Dario Ramilli, Ceo di ILIO Security Group nel corso di LetExpo che si tiene a Verona