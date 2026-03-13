Video

Ramilli (ILIO): “Il 96% dei cyber-attacchi dipende da errori quotidiani e nella logistica

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Riteniamo sia indispensabile formare gli operatori del settore logistico per evitare gli attacchi informatici. Questo perchè il 96% dei cyber-attacchi dipendono da qualcosa fatta da ciascuno di noi nell’attività quotidiana e attraverso la formazione si evita il rischio di incorrere in un incidente informatico. Il settore logistico diventa un target molto significativo per i criminali informatici e per gli hacker, perché attaccare la continuità operativa di un’azienda logistica significherebbe compromettere il sistema del Paese”, a spiegarlo è stato Dario Ramilli, Ceo di ILIO Security Group nel corso di LetExpo che si tiene a Verona

Potrebbe interessarti

Università: a Roma Tor Vergata la clinica oculistica...

Europa-Usa, la fine dell’alleanza come la conoscevamo

Prisco (Ministero dell’Interno): “Investiti oltre 500 milioni per...

Università: Levialdi Ghiron, ‘mille studenti coinvolti nelle visite...

Università: Rendina (EssilorLuxottica), ‘Campus visivo è rete solidale...

Università: Nucci (Tor Vergata), ‘con Campus visivo studenti...

Università: Aurigemma (Regione Lazio), ‘con Campus visivo occhiali...

Colite ulcerosa,  Mulè (Fi): ‘accompagnare pazienti con percorsi...

Mici, gastroenterologo Armuzzi: ‘aderenza a terapia evita complicanze’

Mici,  Savarino (Ig-Ibd):  ‘percorsi diagnostico-terapeutici chiari per pazienti’