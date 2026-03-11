Pulsar, a Roma il festival che promuove le discipline Stem

All’Ara Pacis si è svolta la prima tappa di Pulsar, il festival dedicato a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica promosso da iliad Italia e realizzato da Open. L’evento ha riunito istituzioni, università e mondo della ricerca per sottolineare l’importanza delle competenze STEM e avvicinare i giovani a queste discipline. Tra gli interventi anche quelli dei ministri Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini, oltre a un focus sullo spazio con astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea e la partecipazione della cantante Ditonellapiaga. Il festival proseguirà nei prossimi mesi in altre città italiane.