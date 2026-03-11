Video

Pulsar, a Roma il festival che promuove le discipline Stem

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

All’Ara Pacis si è svolta la prima tappa di Pulsar, il festival dedicato a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica promosso da iliad Italia e realizzato da Open. L’evento ha riunito istituzioni, università e mondo della ricerca per sottolineare l’importanza delle competenze STEM e avvicinare i giovani a queste discipline. Tra gli interventi anche quelli dei ministri Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini, oltre a un focus sullo spazio con astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea e la partecipazione della cantante Ditonellapiaga. Il festival proseguirà nei prossimi mesi in altre città italiane.

Potrebbe interessarti

Cremlino: “Il processo negoziale proseguirà, Istanbul possibile sede”

Università: Paolo Boccardelli (Luiss), ‘Con Google per formare studenti...

Università: Peruffo (Luiss), “Luiss e Google insieme per...

Università e AI: Luiss e Google avviano collaborazione...

Università: Marson (Google for Education), ‘Luiss e Google avviano...

LetExpo, Nisini (Lega) “Lavoratori, flessibilità e formazione al centro...

Procaccini (Fdi): “Per noi ecologia è cura del...

Tecnologia, Pannone (Asus): “Importante avere dipendenti in grado...

Arte: al Senato la mostra fotografica di Fondazione...

Trump, Netanyahu e il Diavolo: la risposta dell’Iran...