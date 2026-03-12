Prisco (Ministero dell’Interno): “Investiti oltre 500 milioni per la sicurezza dei mezzi di

“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo investito oltre 500 milioni di euro in mezzi e nuove tecnologie per innalzare il livello di sicurezza degli operatori del soccorso e dei cittadini. Grazie alla Presidenza del Consiglio del Ministero dello Sport e dei Giovani ci siamo concentrati sul servizio civile diffuso in tutto il territorio e da quest’anno abbiamo anche dei campi estivi per la formazione in termini di prevenzione, insieme agli operatori del soccorso che sono un’eccellenza riconosciuta in Italia e all’estero. Abbiamo avuto il pienone di domande lo scorso anno per il servizio civile e sicuramente si ripeterà anche quest’anno con i nuovi progetti di formazione in cui crediamo molto”, ha dichiarato Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno durante LetExpo in corso a Verona