Video

Prisco (Ministero dell’Interno): “Investiti oltre 500 milioni per la sicurezza dei mezzi di

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo investito oltre 500 milioni di euro in mezzi e nuove tecnologie per innalzare il livello di sicurezza degli operatori del soccorso e dei cittadini. Grazie alla Presidenza del Consiglio del Ministero dello Sport e dei Giovani ci siamo concentrati sul servizio civile diffuso in tutto il territorio e da quest’anno abbiamo anche dei campi estivi per la formazione in termini di prevenzione, insieme agli operatori del soccorso che sono un’eccellenza riconosciuta in Italia e all’estero. Abbiamo avuto il pienone di domande lo scorso anno per il servizio civile e sicuramente si ripeterà anche quest’anno con i nuovi progetti di formazione in cui crediamo molto”, ha dichiarato Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno durante LetExpo in corso a Verona

Potrebbe interessarti

Europa-Usa, la fine dell’alleanza come la conoscevamo

Università: Levialdi Ghiron, ‘mille studenti coinvolti nelle visite...

Università: Rendina (EssilorLuxottica), ‘Campus visivo è rete solidale...

Università: Nucci (Tor Vergata), ‘con Campus visivo studenti...

Università: Aurigemma (Regione Lazio), ‘con Campus visivo occhiali...

Colite ulcerosa,  Mulè (Fi): ‘accompagnare pazienti con percorsi...

Mici, gastroenterologo Armuzzi: ‘aderenza a terapia evita complicanze’

Mici,  Savarino (Ig-Ibd):  ‘percorsi diagnostico-terapeutici chiari per pazienti’

LetExpo, Grimaldi (Alis): “Il nostro impegno sociale aiuta...

Tensione Orban – Kiev, il primo ministro ungherese...