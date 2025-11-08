Video

Presentato il docufilm “Il mio nuovo mondo”, una testimonianza sul vissuto delle persone che

by Adnkronos
Un racconto corale per promuovere una maggiore consapevolezza sul vissuto delle persone che convivono con patologie complesse e spesso poco conosciute, valorizzando allo stesso tempo il ruolo dell’informazione e della conoscenza nel contrasto allo stigma sociale. E’ questo l’obiettivo del Docufilm intitolato “Il mio nuovo mondo” realizzato con il contributo di Chiesi Italia e presentato alla Camera dei deputati alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni pazienti e dei clinici.

