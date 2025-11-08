Di Maio (Aiom), ‘oncologi al servizio della comunità ma servono risorse’

“Equità, innovazione, prevenzione, accesso equo alle cure e continuità con il passato”. Così all’Adnkronos Salute l’oncologo Massimo Di Maio, a margine del 27esimo congresso nazionale di Aiom a Roma, annuncia le sue priorità da nuovo presidente dell’Associazione italiana oncologia medica. Di Maio subentra a Francesco Perrone, alla guida della Società scientifica dal 2023 al 2025. “Per prima cosa ribadiremo alle Istituzioni e agli interlocutori che Aiom è al servizio della comunità per garantire tempestività di diagnosi e cura anche grazie all’innovazione nella pratica clinica. Ma l’innovazione che fortunatamente abbiamo anche in ambito oncologico rischia di non essere equa e di rimanere sulla carta senza le adeguate risorse”. Infine, “siamo consapevoli che l’oncologia non è soltanto diagnosi e terapia ma è anche prevenzione, quindi è dovere di noi oncologi ricordare che la prevenzione ha un doppio valore aggiunto: produrre salute nei cittadini e garantire la sostenibilità del nostro Ssn”.