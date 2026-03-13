Video

Polizzi (Promotergroup): “Salute, sicurezza e prevenzione grazie alle visite mediche in autostrada”

by Adnkronos
“Le difficoltà riscontrate dal comparto della logistica si ripercuotono anche nella dinamica dei servizi. Attraverso Promotergroup lavoriamo direttamente dal posto dove transitano i mezzi per garantire agli operatori della logistica un numero elevato di prestazioni che altrimenti richiederebbe tempi di accesso superiori. Un esempio è l’unità mobile di telemedicina sul lavoro, per la quale abbiamo creato il brevetto. Prendendo accordi con le imprese di logistica, ci facciamo trovare con i nostri mezzi laddove viaggiano gli operatori del trasporto, come ad esempio le stazioni di servizio e da lì facciamo una visita medica di controllo dopo la quale il dipendente può riprende il suo percorso. Questo breve tempo di immobilità riduce i costi per l’azienda e giornate di assenteismo dal momento che c’è l’obbligo di effettuare visite sanitarie. Ma soprattutto permette di monitorare sempre lo stato di salute dell’autista. Uniamo dunque salute, sicurezza, prevenzione oltre a tutta un’altra serie di servizi finanziari con i quali diamo supporto alle imprese”, ha spiegato Gianni Polizzi, Presidente di Promotergroup SpA durante la quinta edizione di LetExpo a Verona

