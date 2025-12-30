Video

Nick Kyrgios, in direzione ostinata e contraria

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Nick Kyrgios è un tennista che, ogni volta che entra in campo, divide. Non serve vederlo giocare a lungo, bastano pochi scambi per capire che non è uno come gli altri. Non segue il copione, non cerca approvazione e non sembra mai davvero a suo agio dentro le regole. Non gioca mai solo contro un avversario, ma contro l’idea stessa di come dovrebbe comportarsi un campione.

Estratti audio: VIDEO @MetroSportUK – Nick Kyrgios Is Still Angry About Jannik Sinner’s ‘Disgusting’ Doping Scandal – 29 dic 2024; VIDEO @Game_Set_Match – The Hidden Truth: Nick Kyrgios’ Potential Retirement Revealed at Wimbledon 2022 – 4 lug 2023.

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.
 
Musiche su licenza Machiavelli Music.  
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Fusioni e acquisizioni record nel 2025: i dati

Eurobond per l’Ucraina, la manovra a tenaglia che...

Tyrrhenian Link, nuovo record mondiale per Terna: posato...

Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo

Verona, 25enne spara a un gruppo di ciclisti...

Inca Cgil, lotta agli infortuni sul lavoro

Per Trump “Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”,...

Capodanno più caro per le famiglie italiane, su...

Campania tra le regioni più giovani d’Italia, il...

Feste, case vuote più esposte ai furti: come...