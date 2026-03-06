Video

Nautica: filiera strategica per Made in Italy, 13 mld di valore aggiunto nel 2024

13 miliardi di euro di valore aggiunto generato nel 2024 e 168 mila occupati lungo la filiera. Sono i numeri che fotografano l’industria nautica italiana come uno dei comparti più rilevanti del manifatturiero del Made in Italy. I dati emergono dai due studi presentati oggi a Milano all’incontro organizzato da Confindustria nautica: “La nautica in cifre monitor – Trend di mercato 2025/2026”, realizzato dall’ufficio studi dell’associazione con Fondazione Edison, e “Geografie della filiera nautica italiana 2026”, a cura di Fondazione Symbola. Dai rapporti emerge un clima di cauto ottimismo tra gli operatori nonostante il contesto internazionale instabile, segnato da tensioni geopolitiche e commerciali. La presentazione a Milano segna inoltre l’avvio del percorso annuale di iniziative di Confindustria nautica, che culminerà a Genova con la 66a edizione del Salone nautico internazionale, in programma dall’1 al 6 ottobre.

