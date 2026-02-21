Video

MyPlant & Garden 2026: celebrata a Milano la decima edizione dell’Olimpiade del verde

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

I padiglioni di Rho Fiera a Milano hanno ospitato la decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, che ha aperto le porte ai visitatori dal 18 al 20 febbraio. Tre giorni per scoprire e approfondire il meglio dell’offerta florovivaistica dall’Italia e dal mondo, in una kermesse che mette in mostra, in un grande confronto espositivo che coinvolge l’insieme delle filiere del verde e il valore delle eccellenze del settore promuovendo talento, innovazione e sostenibilità, e mettendo in connessione produzione, progettazione del paesaggio, tecnologie e gestione sostenibile del verde pubblico, privato e sportivo.

Potrebbe interessarti

Ostia: prove di estate il 21 febbraio al...

Porto d’armi per forze dell’ordine fuori servizio: la...

La gara dei Big… sui social

A Roma gli Stati Generali dei Piccoli Comuni...

Roma, più sicurezza in metro: apre il presidio...

Bollette, rischio collisione con l’Ue sulle quote Ets...

Rassegna stampa estera del 20 febbraio 2026

Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 20 febbraio 2026

Parità di genere: Ercoli Finzi, ‘ragazze, abbiate coraggio...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.