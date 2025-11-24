Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘concerto a Roma alla vigilia della partenza della

“Il 5 dicembre si terrà un grande concerto a Roma, aperto gratuitamente a tutti e con importanti talent – come Noemi, Mahmood, The Kolors e molti altri – per celebrare l’inizio del viaggio della Fiamma Olimpica, che partirà il 6 dicembre”. A dirlo Andrea Bombrini, marketing director Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, in occasione dell’evento con cui l’azienda ha presentato a Milano le iniziative legate al viaggio della Fiamma Olimpica che precede l’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con 60 città toccate in 63 giorni, il percorso di emozioni, musica e sport sarà una festa collettiva itinerante che ‘preparerà i cuori’ alla più importante manifestazione mondiale dedicata agli sport invernali.