Video

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘concerto a Roma alla vigilia della partenza della

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il 5 dicembre si terrà un grande concerto a Roma, aperto gratuitamente a tutti e con importanti talent – come Noemi, Mahmood, The Kolors e molti altri – per celebrare l’inizio del viaggio della Fiamma Olimpica, che partirà il 6 dicembre”. A dirlo Andrea Bombrini, marketing director Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, in occasione dell’evento con cui l’azienda ha presentato a Milano le iniziative legate al viaggio della Fiamma Olimpica che precede l’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con 60 città toccate in 63 giorni, il percorso di emozioni, musica e sport sarà una festa collettiva itinerante che ‘preparerà i cuori’ alla più importante manifestazione mondiale dedicata agli sport invernali.

Potrebbe interessarti

Lazio: Fardelli (Regione Lazio), ‘politica renda Difensore civico...

Live Communication Week, Urso (Mimit): ‘Eventi eccellenza del...

Milano-Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘occasione per riflettere su...

Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in...

Tumori, seno: oncologo De Laurentiis ‘conoscere sottotipi per...

Tumori, seno: Criscitiello (Humanitas Rozzano), ‘con breast unit...

Tumori, seno: Bianchini, ‘condividere fragilità avvicina alla guarigione’

Tumore al seno. Quando la diagnosi diventa racconto:...

Tumori, seno: Di Leone (Komen Italia), ‘‘il bagaglio’...

BEA Italia, la Live Communication Week celebra a...