Malerba (Telepass): “Vantaggi di tempo, amministrativi e anche ambientali in 19 paesi europei”

“Telepass permette di percorrere la rete autostradale di 19 nazioni europee e da luglio si estende per altri 3000 chilometri con l’introduzione dei Paesi Bassi. Aumentano così i vantaggi per le aziende in termini di semplificazione anche nella complessità amministrativa. Un contributo pure in termini di impatto ambientale con emissioni di CO2 ridotte. Gli studi condotti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia certificano, attraverso l’utilizzo del Telepass, una diminuzione di 71.000 tonnellate di emissioni inquinanti e diminuendo il consumo di carburante con meno decelerazioni e accelerazioni ai caselli. Si tratta dell’equivalente di oltre 700.000 viaggi tra Roma e Milano”, ha dichiarato Paolo Malerba, Chief Business Revenues Officer di Telepass a Verona nella quinta edizione di LetExpo