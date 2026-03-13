Lupieri (Modalis): “Trasporto intermodale e noleggio per la fluidità dei trasporti e degli

“Il nostro focus è il trasporto intermodale. Mettiamo a disposizione formule di noleggio equipment sia a medio che a lungo termine e in questi momenti di incertezza geopolitica, con una minore propensione verso gli investimenti, sono una soluzione per aiutare a far partire i traffici o aiutare i clienti a superare picchi di domanda a cui la logistica deve far fronte in determinate situazioni”, ha dichiarato Alessandro Lupieri, responsabile della filiale italiana di Modalis presente a Verona nel corso della quinta edizione di LetExpo.