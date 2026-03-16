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Magnini, ‘vero scopo dello sport è riportare i ragazzi all’aria aperta’

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“Adesso lo sport è considerato soprattutto nella sua componente agonistica, si guarda al professionista che fa dello sport il suo lavoro e deve vincere medaglie. Invece, lo sport è libertà, salute, vita. Riportare i ragazzi anche solo a giocare, a interagire tra di loro, a respirare l’aria, a conoscere nuove persone e fare nuove amicizie secondo me è il vero scopo dello sport. Le medaglie sono un qualcosa in più”. Così, Filippo Magnini, ex nuotatore, alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

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