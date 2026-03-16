Video

Caputi, ‘sport significa benessere e attività fisica condivisione’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Sport significa benessere e attività fisica significa condivisione, coinvolgimento e dà la possibilità alle varie generazioni di essere insieme tra di loro. Inoltre, lo sport ha un alto significato valoriale e culturale per il nostro Paese. Credo che anche i risultati che stiamo ottenendo ad alto livello siano un’ulteriore spinta per i giovani”. A dirlo Massimo Caputi, giornalista sportivo, in occasione della presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

Potrebbe interessarti

Sport: ministro Abodi, ‘Illumina dà possibilità di incrementare...

Sport: Galanda, ‘luoghi come Illumina insegnano a rispettare...

Magnini, ‘vero scopo dello sport è riportare i...

Sport: Burlando (Bancomat), ‘aiutare i giovani ad uscire...

Sagre: Unpli assegna in Senato i marchi “Sagra...

Sagre, La Spina (Unpli): “Eventi che muovono l’economia...

Sagre, sindaco di Niscemi Conti: “Premio che rappresenta...

Sagre, De Poli (UdC): “Queste manifestazioni tramandano nostre...

Ambiente, Sanpellegrino presenta i suoi progetti legati al...

Milano Cortina, Locatelli: “Ora parità di trattamento e...