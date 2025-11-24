Live Communication Week, Urso (Mimit): ‘Eventi eccellenza del Made in Italy’

«Quella degli eventi è un’industria che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, capace di attrarre attenzione e suscitare emozione». Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, alla serata dedicata alla XXII Edizione del BEA Italia, a conclusione della Live Communication Week, spiegando che questa tradizione «fa parte dell’identità storica e culturale del Paese fin dall’antica Roma». Urso ha ricordato che l’Italia è «la nazione con il maggior numero di siti riconosciuti patrimonio dell’umanità».