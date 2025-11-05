La battaglia per Pokrovsk, Zelensky va a visitare le truppe

La battaglia potrebbe essere entrata nella sua fase finale e Pokrovsk potrebbe diventare la prima importante località ucraina conquistata dall’esercito russo dalla presa di Avdiivka, nel febbraio 2024. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato ieri “nel settore di Pokrovsk” per visitare diverse unità “che garantiscono la difesa” della città.
