Video

La battaglia per Pokrovsk, Zelensky va a visitare le truppe

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La battaglia potrebbe essere entrata nella sua fase finale e Pokrovsk potrebbe diventare la prima importante località ucraina conquistata dall’esercito russo dalla presa di Avdiivka, nel febbraio 2024. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato ieri “nel settore di Pokrovsk” per visitare diverse unità “che garantiscono la difesa” della città.

Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”: 
YouTube: https://bit.ly/3FqWppn 
Spreaker: https://bit.ly/42g2ONG 
Apple Podcasts: https://apple.co/3JE1OMi 
Spotify: https://spoti.fi/40bpm0v 
Amazon Music: https://amzn.to/40HVQ37 
Audible: https://bit.ly/4370ARc    
Adnkronos: podcast/adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/)  

Potrebbe interessarti

Eicam, Faget (Aixam), ‘nel 2025 prevista una crescita...

Eicma: Aixam Mega continua a crescere in Italia

Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva...

Tech, Ward (Ring & Blink): “Con Ring Intercom...

Ecomondo, Gruppo Hera e Automobili Lamborghini insieme per...

Acea a Ecomondo 2025: innovazione e sostenibilità per...

Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei...

Caparezza, libertà è immaginazione

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...

Eicma 2025: Fontana (Regione Lombardia), ‘rappresenta comparto in...