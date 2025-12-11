Innovazione: a Roma la quarta edizione di FutureS di Sisal, identità e responsabilità al centro

Sisal ha promosso a Roma la quarta edizione di FutureS, l’appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all’innovazione digitale. Per Sisal, fare innovazione non significa solo impegnarsi nell’adozione di nuove tecnologie, essa deve infatti essere parte integrante della cultura e dell’identità aziendale. La quarta edizione dell’evento, che coincide con gli 80 anni del Gruppo, ha messo al centro il ruolo dell’innovazione come leva di riorganizzazione, crescita e competitività in un contesto segnato da rapide trasformazioni digitali. FutureS ha evidenziato la necessità per imprese e istituzioni di sviluppare strategie capaci di integrare visione, responsabilità e velocità, investendo su competenze, giovani e nuovi modelli organizzativi, con un approccio orientato al valore sociale oltre che allo sviluppo tecnologico.