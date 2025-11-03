Video

Imprese: Rs Italia presenta la ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Si è svolta a Milano la presentazione della ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025”, quarta edizione dell’indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia e ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management), in collaborazione con l’Università Europea di Roma. Tra i dati più rilevanti emersi il fatto che il 74% delle imprese indica la digitalizzazione del processo d’acquisto come priorità, che il 67% identifica l’ufficio acquisti come referente principale per gli approvvigionamenti Mro e che l’81% stipula accordi di lungo periodo, sottolineando come nel procurement dei materiali indiretti (Mro) in Italia è in atto una metamorfosi: le aziende investono su digitalizzazione, competenze e processi strutturati, mentre riconoscono all’ufficio acquisti un ruolo sempre più centrale nella governance. 

Potrebbe interessarti

De Santoli (Sapienza): “Materiali critici, l’Italia può creare...

Editoria: alla Camera dei Deputati presentato ‘Dai forma...

Samsung e il futuro del Gaming a Lucca...

Tasca: “Aiutiamo 17 mila persone e promuoviamo comunità...

Career Day Luiss: il ponte tra università e...

Stati generali della Space Economy 2025: a Milano...

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai...

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai...

Nuova raffica di droni e missili, Mosca avanza...

Ippica: a San Siro è tornato il Gran...