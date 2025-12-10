Imprese, Mutti (Centromarca): “Impegnati come filiera in proposte per maggior efficienza”

“Come filiera stiamo portando avanti una serie di proposte per ottimizzare ulteriormente alcune aree competitive. I beni di largo consumo hanno dimostrato una grande capacità di mantenere un basso impatto inflazionistico. Abbiamo recentemente presentato al Governo una proposta in 14 punti per il miglioramento dell’efficienza, come la totale digitalizzazione dei documenti, la riduzione delle regolamentazioni, fino a interventi sulla logistica, affinché tutto sia ottimizzato e si possano offrire prodotti di eccellenza con un costo leggermente inferiore per i consumatori”. Lo ha detto il presidente di Centromarca, Francesco Mutti, partecipando oggi a Milano all’incontro annuale con i giornalisti per illustrare considerazioni e dati osservati dall’associazione inerenti dinamiche e prospettive 2026 dell’economia, del comparto largo consumo e dell’industria di Marca.