Fibra ottica, acceleratore della crescita del Paese

La fibra ottica si conferma una leva strategica per lo sviluppo economico e ambientale dell’Italia. È quanto emerge dalla giornata dedicata alla trasformazione digitale e alle infrastrutture di connettività dal titolo: “Fiber Switch On: l’accesso al futuro è adesso” presso l’Università Luiss Guido Carli a Roma. Secondo Deloitte Economics, nelle aree bianche raggiunte dal Piano BUL – finanziato con fondi pubblici e realizzato dalla società Open Fiber – ogni euro investito ha generato 4,4 euro di Pil.

