Salute, prevenzione e qualità della vita

“In Alfasigma lavoriamo ogni giorno con un obiettivo chiaro: contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Stiamo facendo un passo avanti nella direzione di contribuire al benessere delle donne che vivono ogni giorno i disagi causati dalle gambe pesanti, che spesso vengono sottovalutate, ma meritano attenzione e cura”. Così Paolo Pellegrino, Chc Global Medical Affairs di Alfasigma, intervenuto a Bologna alla serata informativa dedicata alle malattie venose croniche, ribadendo il valore della prevenzione e della consapevolezza nella tutela della salute delle gambe.