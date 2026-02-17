Video

Salute, prevenzione e qualità della vita

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“In Alfasigma lavoriamo ogni giorno con un obiettivo chiaro: contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Stiamo facendo un passo avanti nella direzione di contribuire al benessere delle donne che vivono ogni giorno i disagi causati dalle gambe pesanti, che spesso vengono sottovalutate, ma meritano attenzione e cura”. Così Paolo Pellegrino, Chc Global Medical Affairs di Alfasigma, intervenuto a Bologna alla serata informativa dedicata alle malattie venose croniche, ribadendo il valore della prevenzione e della consapevolezza nella tutela della salute delle gambe.

Potrebbe interessarti

Salute, i segnali precoci della malattia venosa cronica

Salute, perché il microcircolo è fondamentale

Fibra ottica, acceleratore della crescita del Paese

Salute, l’importanza del microcircolo per la salute delle...

I ‘figli artistici’ di Baudo: Bocelli, Ramazzotti e...

Attività motoria, perché è fondamentale per lo sviluppo...

Sport, paralimpica Sabatini: “Olimpiadi e Paralimpiadi occasioni per...

Il lavoro che fa stare bene: la nuova...

Napoli, incendio all’alba di oggi: brucia il Teatro...

Tlc, Boccardelli (Luiss): “Digitalizzazione leva per la crescita,...