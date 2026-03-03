Video

Farmaci: Baraldi (UniPd), ‘evitare Rsv in primi mesi di vita previene complicanze’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Da anni sappiamo che l’infezione da Virus respiratorio sinciziale (Rsv), soprattuto nei bambini, nei primi anni di vita, può portare a delle conseguenze a lungo termine. In particolare l’insorgenza del broncospasmo ricorrente o dell’asma. Quello che stiamo osservando, dopo l’avvento di questo anticorpo monoclonale, è che evitando l’infezione nei primi mesi di vita, si può prevenire la complicanza dell’infezione”. Così Eugenio Baraldi, professore ordinario di Pediatria dell’Università di Padova, partecipando all’evento ‘Road to immunity’, organizzato da Sanofi.

Potrebbe interessarti

Farmaci: Azzari (UniFi), ‘con monoclonale contro Rsv si...

Farmaci: Marcellusi (Ispor), ‘risparmi da programmazione e prevenzione...

Farmaci, a Roma ‘Road to Immunity’ per una...

L’Iran, la guerra e le disfunzionalità dell’Ue –...

Costa Toscana a Sanremo 2026: il bilancio del...

Della Monica (PMI): “Smettere è l’ideale ma supportiamo...

Drakoularakos (Philip Morris International), “4,5 mln di italiani...

Alimenti: Ricci (Iuss), ‘Riduzione sprechi alimentari: direttiva europea...

Iran, le conseguenze per il conflitto in Ucraina...

Alimenti: Branca (Legacoop), ‘Ristorazione collettiva, Legacoop chiede basi...