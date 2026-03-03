Farmaci: Azzari (UniFi), ‘con monoclonale contro Rsv si riducono ospedalizzazioni’

“Proteggere i bambini alla loro prima stagione di Rsv è fondamentale. Proteggerli dal virus respiratorio sinciziale significa proteggerli da una malattia grave che, quando colpisce i bambini più piccoli, determina patologie respiratorie come la bronchiolite, che li fa andare all’ospedale. I bambini vengono ricoverati, hanno bisogno di essere intubati, hanno bisogno dell’ossigeno e della terapia intensiva. Proteggerli da questo, con i mezzi che abbiamo, significa dare ai bambini un’opportunità di salute molto importante.” Lo ha detto Chiara Azzari, professoressa ordinaria di Pediatria dell’Università di Firenze, all’evento ‘Road to immunity’, organizzato da Sanofi.